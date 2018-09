Annunciato Ultra-Age

Intragames (Sang Chan, Bae CEO) sta cooperando con Next Stage (Hyun Woo, Kang CEO) e Visual Dart (Jae-Yoon, Lee CEO) anno annunciato l’uscita per PlayStation®4 nel mondo del frenetico gioco action “Ultra-Age”.

Next Stage, casa sviluppatrice di giochi indie, ha sviluppato “Ultra-Age” sfruttando l’Unreal Engine, un videogioco con grafica di alta qualità e azione sbalorditiva che ha attirato inizialmente l’attenzione dai media coreani. Il gioco è stato preparato dallo sviluppatore coreano e verrà rilasciato in tutto il mondo, contenendo traduzioni in cinese, coreano, giapponese e ovviamente inglese.

Il gioco è stato mostrato a diversi utenti attraverso la manifestazione PS Arena in Corea, e raggiungerà anche il resto del mondo attraverso il Tokyo-Game Show 2018 (Hall 3 C15 per chi si trovasse all’evento), con una sezione di esibizione e una mostra con i character design, gli stage, i vari effetti e altri contenuti disponibili in seguito a disposizione dei visitatori che potranno provarlo in prima persona. A chi si presenterà allo stand, verrà consegnato un piccolo regalo e un altro ricordino in edizione limitata se parteciperanno al sondaggio.

“Ultra-Age” è un gioco d’azione con combo incredibili e in cui ogni spada ha un aspetto unico, in modo da diversificare le mosse quando ci si scontra con il nemico, mentre ti attende un’avventura esplorativa dall’atmosfera inusuale.

