Annunci J-Pop di Tanabata

Per celebrare il Tanabata, i Fugu e la redazione J-POP Manga hanno espresso dei desideri attraverso un serie di video e story postate sui social. Mentre le ambizioni dei Fugu non si sono purtroppo avverate, quelle della redazione si sono trasformate negli annunci estivi di J-POP Manga!

Il primo desiderio che si è avverato è “Per un manga con la storia d’amore più travagliata mai raccontata”, e si è rivelato essere il capolavoro di Keiko Takemiya: “Il Poema del Vento e degli Alberi”, un’opera che ha sconvolto il Giappone degli anni ’70 dando vita al genere Boy’s Love, mai pubblicato prima d’ora al di fuori del Paese del Sol Levante e giunto da noi in italia solo attraverso l’OVA pubblicato da Yamato Video.

“Il Poema è un’opera unica, che ha segnato un’epoca e dato vita a un intero genere,” dice Georgia Cocchi Pontalti, curatrice del progetto. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Takemiya Sensei, andando a trovarla all’Università Seika di Kyoto dove ricopriva la carica di Rettrice, e dopo tre anni di progettazione ora possiamo finalmente andare in stampa. Questa è un’opera che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati di manga, oltre che negli scaffali dei fan del genere Boy’s Love.”

J-POP Manga è stata la prima casa editrice al mondo a convincere Takemiya Sensei della possibilità di tradurre l’opera, e ha in seguito collaborato con Milky Way che pubblicherà l’opera in Spagna. In Italia, il Poema del Vento e degli Alberi uscirà a Novembre in un box da collezione di 10 volumi con pagine esclusive a colori, non presenti nemmeno nella versione cartacea giapponese, a cui seguirà l’uscita in volumi singoli.

IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI

Sud della Francia, è la fine del diciannovesimo secolo. Serge, figlio di un nobile francese e di una zingara, si trasferisce nel collegio maschile Lacombrade, dove lo attende l’incontro del suo destino: quello con il compagno di stanza Gilbert, un ragazzo bellissimo e diabolico. Serge cerca di mostrare la retta via a Gilbert, che conduce una vita dissoluta fatta di rapporti ambigui con gli altri studenti, ma così facendo finisce per attirarsi le loro antipatie. Il capolavoro di Keiko Takemiya dipinge vividamente luci e ombre dell’adolescenza, attraverso lo scontro continuo tra solitudine e orgoglio di due ragazzi tra loro opposti.

Arriverà in Italia a novembre l’opera che ha sconvolto il Giappone degli anni ’70 dando vita al genere Boy’s Love, mai pubblicata prima d’ora al di fuori del paese del Sol Levante.

Scheda Tecnica

Il Poema del vento e degli Alberi

di Keiko TAKEMIYA

10 volumi – Serie completa

Formato – 12X16,9 – Bross. con sovracc.

Pagine – 300 cad. – B/N + col.

Prezzo Box – 100,00 €

BALLAD X OPERA

di Akaza Samamiya

Il nuovo manga dall’autrice di Bloody Mary e Torikago Syndrome, che mescola intrighi soprannaturali e protagonisti affascinanti!

Mentre sono sulla Terra, un angelo e un demone uccidono per errore un essere umano. Quest’ultimo, un ragazzo di nome Haruto, accoglie senza particolari problemi la sua sorte sostenendo di non avere nessun motivo per rimanere in vita, ma accetta l’invito dell’angelo di diventare uno shinigami e aiutare i due nella loro missione. Con un nuovo scopo, forse Haruto potrà cercare di cambiare il suo futuro, la sua “vita”…

Scheda tecnica

Serie in corso

Formato 12×16,9

Prezzo – 5,90 €

MAZINGER Z INTERVAL PEACE

di Go Nagai, Takahiro Ozawa (UME), Kaoru Osada.

In un mondo in cui è stata raggiunta la pace e i Super Robot stanno per essere trasferiti dal Giappone alle Nazioni Unite, Koji Kabuto e i suoi amici piloti sono pieni di dubbi di fronte a una situazione poco familiare.

Ma c’è anche chi trama nell’ombra per riattivare armi da tempo sepolte e gettare il mondo nel caos! Dal genio di Go Nagai, una potente rilettura della storia di Mazinger Z in un volume unico, collegata all’ultima pellicola della saga Mazinger Z Infinity!

Scheda tecnica

volume unico

Formato 12×16,9

Prezzo – 7,50 €

JEEG HIRYUUDEN

di Go Nagai, Shinobu Kaze

Questa è la storia, in volume unico, di Hiroshi Shiba, un uomo comune che si ritrova a possedere i poteri cyborg di Jeeg, l’Uomo D’Acciaio! L’autore underground Shinobu Kaze racconta una versione più adulta, cruda e violenta delle avventure di Jeeg, che oltre che con minacce aliene dovrà vedersela con criminali, scienziati pazzi e complotti governativi. Jeeg Hiryuden è il reboot del nuovo millennio di una delle serie più amate del Maestro Nagai!

Scheda tecnica

Volume unico

Formato- 12×16,9

Prezzo – 7,50 €

JUUNI TAISEN

di NisiOisiN, Akira Akatsuki

Una nuova, esplosiva miniserie in quattro volumi, disponibili anche in box, dagli autori di Medaka Box e Shonen Shojo – Sick Boy/Sick Girl!

Ogni dodici anni, dodici spietati assassini incarnano i dodici segni dello zodiaco cinese e si sfidano nella più letale, violenta ed estrema delle battle royale: un tutti contro tutti in cui è possibile usare qualsiasi arma e tecnica, dalla manipolazione dei cadaveri agli esplosivi, così come sono tattiche valide alleanze e tradimenti. Al vincitore andrà il diritto di esprimere un desiderio, qualsiasi desiderio, che verrà esaudito. Si alza il sipario sulla dodicesima Guerra Zodiacale!

Scheda tecnica

4 volumi (In Box)

Formato – 12×16,9

Prezzo – 5,90 € cad.

THE DRAGON DENTIST

di Outaro Maijou, Youko

Disponibili in un volume unico il manga è basato sullo spettacolare anime prodotto dal creatore di Neon Genesis Evangelion, disponibile su Netflix e VVVVID!

In un mondo perennemente in guerra, enormi draghi guardiani difendono interi paesi e sono costantemente attaccati dagli eserciti nemici. La protezione di queste titaniche creature da minacce esterne (e interne, come i demoni che ne infestano la bocca) è affidata a esseri umani che, una volta morti, si sono risvegliati tra i loro denti: i dentisti dei draghi. Tra di loro è appena arrivato un giovane soldato che ancora non capisce il senso di questa resurrezione… ma, armi in pugno, dovrà subito mettersi al lavoro!

Scheda tecnica

Volume unico

Formato – 12,4×18

Prezzo – 7,50 €