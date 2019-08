Addio Yū Shimaka, doppiatore di Pippo

Il 30 Luglio, sul sito ufficiale della Tohokai, l’associazione degli ex-alunni della scuola professionale Toho Gakuen, è stato annunciato che il doppiatore Yū Shimaka è dipartito il 28 Luglio all’età di 70 anni.

Shimaka era un docente alla Tokyo Announce Gakuin, e i suoi funerali si sono tenuti tra il 31 Luglio e il 1 Agosto.

Shimaka è noto tra i doppiatori giapponesi per aver prestato la voce al noto personaggio Disney, Pippo (Goofy), doppiando ovviamente anche il ruolo nella saga del famosissimo gioco Kingdom Hearts, incluso l’ultimo titolo uscito a inizio 2019, Kingdom Hearts III. Ha anche recitato in A Goofy Movie e altre opere animate e video game in cui era presente il personaggio.

Nel mondo dell’animazione, Shimaka ha dato voce a Ryouga Senba di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Misha in Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket, Valke Shultz in Corazzata Spaziale Yamato 2199, il Vescovo di Hereford in Robin Hood, Goddado/Tekkaman Axe in Tekkaman Blade, Pertti in Mori no Tonto-tachi, e Bob Floyd in Powered Armor Dorvack.





Ha anche recitato ruoli minori in numerose serie inclusi Detective Conan, EUREKA SEVEN AO, Space Adventure Cobra, Cowboy Bebop, Doraemon e Yawara!.

Nel mondo dell’animazione, Shimaka ha doppiato anche personaggi come Plugsy in The Brave Little Toaster, Fat Cat in Cip e Ciop alla Riscossa, e Spike in Tom & Jerry. Inoltre, ha doppiato anche telefilm occidentali come X-Files, ER e LOST.

Shimaka gestiva anche una scuola di recitazione privata chiamata “Goof Troop“.

