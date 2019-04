Addio Hishi Amazon, cavalla da corsa originale di Uma Musume Pretty Derby

A inizio mese vi avevo parlato della triste dipartita di Vodka, una delle cavalle da corsa che hanno ispirato le varie ragazze protagoniste e non di Uma Musume Pretty Derby, serie in cui assistiamo la crescita e la competizione di alcune ragazze nate con lo spirito di cavalli da corsa famosi, e che quindi si sfidano in derby mozzafiato e poi le vincitrici hanno la possibilità di esibirsi come idol sul palcoscenico.

Questa volta dobbiamo dire addio alla selvaggia e prorompente Hishi Amazon.

Purtroppo, dall’inizio della serie andata in onda la scorsa primavera, altre cavalle sono passate nei pascoli confinati del cielo, visto che hanno già una certa età e molte di loro hanno subito nel corso della loro carriera degli infortuni, che alla lunga possono portare al deterioramento della salute dell’animale.

Hishi Amazon è passata a miglior vita alla veneranda età di 28 anni (la vita media di un cavallo da corsa è circa 20 anni, ma in alcuni rari casi riescono ad arrivare fino a 30 anni), andando a vivere negli Stati Uniti una volta ritiratasi dalle corse.

Hishi Amazon ha vinto la Hanshin Sansai Himba S. e la Queen Elizabeth II Commemorative Cup durante la sua carriera, collezionando più di una dozzina di podi su primi e secondi posti.

Fonte: ANN