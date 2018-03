Adattamento animato per Vita da Slime

Sull’account ufficiale Twitter della catena di librerie Seibundo, Minami-Urawa, è stata postata una foto del 12° volume della light novel dell’autore Fuse e dell’illustratore Mitz Vah, Vita da Slime (Tensei Shitara Slime Datta Ken, letteralmente Riguardo a quella volta che mi sono reincarnato in uno Slime). La banda che copre la copertinaannuncia che è in corso un adattamento animato della serie e se tutto andrà bene potremo godercelo in autunno.

Il volume verrà messo effettivamente in vendita questo venerdì, e la banda rivela che la serie ha già raggiunto i 4.5 milioni di copie vendute.

La novel parla di un trentasettenne giapponese, Satoru Mikami, che vive una vita piena di insoddisfazioni e un giorno muore per salvare un amico, e finisce per reincarnarsi in un universo fantasy… in uno slime! Man mano che si abitua alla sua nuova gommosa esistenza, scopre di avere un’abilità che gli consente di apprendere e utilizzare le abilità dei mostri che ha divorato. Dopo diverse vicissitudini, finisce per ottenere un immenso potere che lo porterà, anche grazie alle sue conoscenze della vita precedente, a formare legami e creare un allegro paese di mostri!

Fuse ha iniziato la serializzazione della light novel sul sito web “Shōsetsuka ni Narō” (Diventiamo romanzieri) dal 2013 al 2016, mentre Micro Magazine ha iniziato la pubblicazione stampata dal 2014. L’11° volume è stato messo in vendita lo scorso Dicembre.

Taiki Kawakami ha inizato la serializzazione dell’adattamento manga delle light novel sulla rivista di Kodansha, Monthly Shonen Sirius nel 2015, giungendo al sesto volume pubblicato lo scorso Dicembre, col settimo in uscita questo venerdì. Il manga è stato annunciato da Edizioni Star Comics durante Lucca Comics & Games 2017 e verrà pubblicato l’11 Aprile anche da noi in Italia con il titolo Vita da Slime. Le novel hanno ispirato anche un altro manga spinoff intitolato Tensei Shitara Slime Datta Ken – Mamono no Arukikata (Riguardo a quella volta che mi sono reincarnato in uno Slime – Come vanno avanti i Mostri) di Shō Okagiri, serializzata sul sito manga di Micro Magazine, Comic Ride, giungendo al secondo volume pubblicato lo scorso Dicembre e pubblicando il terzo questo venerdì. Nonostante i diritti del manga siano stati acquisiti, quelli delle light novel sono ancora inediti in Italia.

Fonte: ANN