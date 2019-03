7’scarlet: Misteri, avventura e romanticismo

Intragames è lieta di presentare 7’scarlet, un mystery otome game che da domani 12 Marzo 2019 potrete trovare su STEAM.

Per festeggiare il lancio ufficiale, gli utenti di Steam potranno sfruttare uno speciale sconto del 10% dal 12 Marzo al 12 Aprile. Solo per questo periodo di tempo limitato, l’acquisto includerò un set di sfondi per PC con protagonisti i personaggi della serie sia in versione normale che in versione chibi (piccoli/super deformed).

Il gioco avrà sottotitoli in inglese, cinese tradizionale e coreano.

La sperduta città di Okunezato, dalla strana conformazione di Luna crescente, è immerso in oscuri miti e leggende. Dopo la scomparsa di suo fratello, Ichiko si avventura verso Okunezato con il suo amico d’infanzia, Hino. Qui trovano la zona straripante di mistero e popolata da personaggi intriganti, ognuno con le sue motivazioni segrete a muovere le proprie azioni.

Affronta delle trame da batticuore man mano che continui a scavare nei misteri e sfruttare le tue abilità da detective per risolvere questo puzzle interattivo. I giocatori possono esplorare delle linee (route) di diversi personaggi e cambiare il corso della storia man mano che prosegue nell’ambiente splendidamente illustrato con effetti dinamici di sfondo.